Жители и гости столицы высоко оценили проект "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы оценили события проекта "Зима в Москве" в 4,9 балла из 5, следует из данных уличного опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field с 3 по 7 января, пишет газета "Ведомости".

В анализе участвовали 750 человек старше 18 лет, которые посещали мероприятия проекта. Из них 87% отметили, что нынешний сезон стал более увлекательным, чем прошлогодний. Например, в этот раз 62% респондентов смогли посетить катки, горки и лыжные трассы.

Еще 48% участвовали в тематических фестивалях, мастер-классах, а также онлайн- и офлайн-квестах. В свою очередь, 35% опрошенных указали, что посетили гастрономический фестиваль "Московское чаепитие".

По словам руководителя одной из социологических служб Артемия Введенского, проект проходил не только в центре Москвы, но и охватил другие районы столицы, что положительно сказалось на восприятии города.

Так, в праздничные дни в столичных туристских центрах зафиксировали обращения свыше 60 000 человек, добавил глава дирекции по созданию туристско-информационной среды одной из организаций Евгений Варванин.

Помимо россиян, среди туристов также были замечены и иностранцы из Индии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

"Зима в Москве" продолжает серию развлекательных мероприятий. Так, уже 18 января на самом большом катке города на ВДНХ состоится киновечеринка "Стоп! Снято!". Под музыку из любимых фильмов можно будет совершить путешествие сквозь эпохи.

Кроме того, 24-го числа там же пройдет тематическая вечеринка "Неоновый движ на катке ВДНХ". Гостей ждут зажигательная музыка, неоновый свет, флуоресцентные украшения и марафон танцев на льду.