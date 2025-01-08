Киновечеринка и ледовый танцпол ждут москвичей на ВДНХ в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на тематические вечеринки на самом большом катке города в рамках проекта "Зима в Москве". Мероприятия пройдут 18 и 24 января, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Так, 18 января с 17:00 до 21:00 гостей ждет киновечеринка "Стоп! Снято!". Под музыку из любимых фильмов можно будет совершить путешествие сквозь эпохи. Для гостей подготовили интерактивную программу, которую проведут аниматоры в костюмах известных героев фильмов XX века.

Тематическая вечеринка "Неоновый движ на катке ВДНХ" состоится 24 января с 17:00 до 21:00. Гостей ждут зажигательная музыка, неоновый свет, флуоресцентные украшения и марафон танцев на льду.

Кроме того, "Городская ферма" на ВДНХ подготовила специальную новогоднюю программу для детей, которая будет проходить с 1 по 12 января. Дети смогут познакомиться с альпаками, енотами и другими животными. Также их ждут просмотр любимых мультфильмов, мастер-классы по созданию сумок, саше и росписи пряников.