Рождественский забег Дедов Морозов прошел в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В столице 7 января состоялся рождественский забег Дедов Морозов, мероприятие прошло в рамках "Зимы в Москве", сообщается на странице проекта на портале мэра и правительства Москвы.

Забег прошел в олимпийском комплексе "Лужники", сказочные персонажи смогли преодолеть дистанцию в 5 верст.

Кроме того, со 2-го по 7-е число в рамках проекта в Москве проходили бесплатные новогодние утренники для родителей и их детей. В рамках мероприятий дети приняли участие в конкурсах и играх, за что и получили подарки.

Ранее в рамках "Зимы в Москве" уже проходил парад Дедов Морозов и Снегурочек. Тогда в нем приняли участие около 500 представителей одного из молодежных сообществ. Волшебные герои прошли по Бульварному кольцу и поздравили прохожих с Новым годом. Длился парад 1,5 часа.

