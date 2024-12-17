Москвовед Усольцев: рождественские ярмарки в Москве предлагают гостям различные активности

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москва сохраняет многовековые традиции рождественских и новогодних ярмарок, которые предлагают гостям сувениры, украшения, зимние активности, а также игры и гастрономические изыски. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на москвоведа Александра Усольцева.

"В дореволюционной России Рождество – семейный праздник, а Новый год – как раз тот самый праздник, когда принято жечь фейерверки и гулять на полную катушку. В том числе на городских площадках, которые наряжены елками, лентами, различными украшениями. В начале XX века купеческие гуляния в Москве были особенно разгульными", – поделился Усольцев.

По его словам, новогодние и рождественские праздники были временем, когда "все съезжались в Москву не только для гуляний, но и чтобы пожать руки, договориться вперед о различных поставках".

"Это то самое время, когда можно всех застать и потом не вылавливать по всей России, не ездить отдельно договариваться. И эта традиция ярмарок продолжалась в советское время. Самое главное, что она продолжается в наше время", – подчеркнул москвовед.

Он отметил, что московская традиция ярмарки предполагает не только развлечения, но и приобщение к новой гастрономии, различным активностям и традиционным играм, которые были распространены в стране в XVIII веке и XIX веке. Также Усольцев заметил, что традиционно крупнейшая ярмарка "с сувенирами, игрушками, елками" разворачивалась на Красной площади.

"На Болотной площади ярмарка была более продовольственной <...> На Охотном ряду было все подряд, но тоже больше продовольственный уклон. Конечно, потом ярмарки стали заменяться торговыми центрами. И первым таким крупным торговым центром был ГУМ. Он был более народный, чем, например, ЦУМ", – рассказал эксперт.

По его словам, в подвале ГУМа был расположен ресторан, персонал которого пришел к революционной идее – украшать заведение по праздникам.

"В принципе, это первый ресторан Москвы, который, во-первых, решили украшать по праздникам, во-вторых, – который приглашал встречать Рождество или Новый год всей семьей <...> Это было в 1890-х годах", – заметил москвовед.

Также Усольцев отметил, что в дореволюционные время новогодний стол обязательно состоял из мясных блюд, поскольку к праздникам обычно заканчивался пост. При этом оливье, холодец и шампанское стали популярны лишь в советское время.

Между тем в Москве пройдет благотворительная ярмарка "Новый год. Предвкушение", которая организована в поддержку инклюзивных мастерских, где люди с особенностями здоровья подготовятся к работе в сфере питания. В рамках данного мероприятия свыше 20 столичных некоммерческих организаций (НКО) помогут горожанам подготовиться к Новому году благодаря социальному маркетплейсу "Москва – добрый город".