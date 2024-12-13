Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве пройдет благотворительная ярмарка "Новый год. Предвкушение", которая организована в поддержку инклюзивных мастерских, где люди с особенностями здоровья подготовятся к работе в сфере питания. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы

В рамках данного мероприятия свыше 20 столичных некоммерческих организаций (НКО) помогут горожанам подготовиться к Новому году благодаря социальному маркетплейсу "Москва – добрый город".

"Мы готовим ребят к выходу на открытый рынок труда. Решили организовать новогоднюю ярмарку, чтобы показать, насколько разнообразной и насыщенной может быть жизнь людей с особенностями здоровья. Ребята на таких мероприятиях осознают свою востребованность", – заявила основательница автономной некоммерческой организации (АНО) "Школа профессий" Юлия Володина.

Для граждан подготовили занимательную программу: на мастер-классах посетители смогут сделать своими руками новогодние украшения и праздничные венки, а также поучаствовать в создании дизайнерской бумаги и коробочки для сладостей или сувениров. Кроме того, представители столичных НКО покажут гостям, как плести в стиле макраме, работать с мозаикой, и научат другим вещам.

Также для всех желающих запланированы несколько кулинарных мастер-классов и чайная церемония. Дополнят атмосферу новогоднего праздника выступление хора, показ мод, организованный лабораторией апсайкла, и благотворительный своп. Для юных посетителей ярмарки будут подготовлены сказки и загадки.

Ярмарка пройдет в рамках проекта "Открытая кухня" АНО "Школа профессий" при поддержке департамента труда и соцзащиты населения Москвы 14 и 15 декабря с 12:00 до 19:00 по адресу улица Стромынка, дом 13. Перед посещением мероприятия нужно зарегистрироваться.

Между тем в Москве в четвертый раз пройдет благотворительная акция "Подвешенный мандарин". Фрукты будут собирать с 15 по 31 декабря на 58 площадках, расположенных в разных районах Москвы.

Цитрусовые будут переданы тем, кто в них нуждается, – подопечным благотворительных фондов и жителям приграничных регионов. Приобрести мандарины можно на площадках столичных ярмарок.

