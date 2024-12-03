Фестиваль карьеры для людей с особенностями здоровья пройдет в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фестиваль "Сердце инклюзии" для людей с особенностями здоровья пройдет в столичном центре занятости "Моя карьера". Горожан ждут собеседования с ведущими работодателями города, актуальные вакансии, мастер-классы и деловые игры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Директор службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов назвал профессиональное и личностное развитие людей с инвалидностью одним из приоритетных направлений работы. В рамках предстоящего фестиваля для гостей подготовили консультации экспертов по юридическим вопросам, открытию собственного дела, альтернативному квотированию и составлению грамотного резюме, а также благотворительную ярмарку, игры и мастер-классы. Кроме того, участники могут сфотографироваться в фотозоне "Сказка в каждом из нас" и поучаствовать в беспроигрышной лотерее, рассказал Тарасов.

Совместно с карьерными наставниками посетители смогут составить конкурентноспособное резюме, пройти собеседования с представителями крупных компаний, подобрать подходящие для себя вакансии и принять участие в разных мероприятиях.

Например, участники профориентационной игры "Моя карьера: профессиональный путь" познакомятся с основными инструментами планирования и развития карьеры, научатся адаптироваться к изменениям на рынке труда, а также узнают о преодолении негативных установок в ситуациях выбора.

Для желающих открыть свое дело пройдет игра "Стартап-конструктор". На игре "Эмоциональный интеллект" горожане научатся определять эмоции окружающих и управлять собственными чувствами. А в ходе профориентационной встречи "Мир профессий" участники познакомятся с возможностями для развития карьеры.

Более того, московские НКО подготовили для гостей мастер-классы. Так, центр народного прикладного творчества "Велий" научит посетителей создавать картины, а реабилитационный центр для инвалидов "Ремесла" покажет, как расписывать керамические колокольчики. Помимо этого, представители региональной общественной организации "Яблоко" научат делать панно из мозаики, а благотворительная общественная организация инвалидов "Изумрудный город" поможет изготовить свечи и саше.

Купить эксклюзивные новогодние и другие подарки участники фестиваля смогут на ярмарке социального маркетплейса "Москва – добрый город". Все товары сделаны руками мастеров, трудящихся в инклюзивных мастерских, которые созданы при поддержке Москвы. Среди изделий есть вязаные аксессуары и вещи из шерсти, елочные игрушки, новогодний декор для дома и другое.

Фестиваль пройдет 5 декабря с 12:00 до 16:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация на сайте.

Ранее первый в России 5D-кинотеатр для выбора профессии начал работу в столице. Он позволяет школьникам не только увидеть, но и почувствовать атмосферу различных сфер деятельности. Дети могут стать машинистами поезда, посетить цех сборки автомобилей или попробовать приготовить торт "Москва".