HR-специалист Лоикова рассказала, как не ошибиться при смене профессии

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Человек проводит около 50% жизни в стрессовом состоянии, если не удовлетворен своей работой. Поэтому в таких случаях важно решиться на смену профессии, заявила в разговоре с Москвой 24 HR-специалист Зулия Лоикова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на исследование сообщило, что 53,6% трудящихся россиян разочаровывались в своей профессии хотя бы однажды, а каждый десятый задумывался о смене сферы деятельности.



Зулия Лоикова HR-специалист Гарантий, что если вы устроитесь в новое место, и вам сразу станет лучше, у вас появятся хороший коллектив и зарплата, никогда нет. Поэтому первый шаг – выписать свои страхи и переживания на бумажку и взять ответственность за все риски. Поймите, на что вы идете, что вы за это получите и оцените, нужно ли вам это.

По ее словам, не менее важным этапом подготовки является анализ вакансий, представленных на рынке труда. В частности, кандидату рекомендуется изучить открытые вакансии, а также посмотреть, какие навыки и компетенции востребованы больше всего.

"Лучше всего, конечно, найти работу, навыки для которой у вас уже есть. Например, учитель русского и литературы может пойти в редакторы, токарь – в автослесари и так далее", – подчеркнула эксперт.

Однако, в целом, порядка 20% людей устраиваются на должности, имея опыт в других, никак не связанных с ней областях. Это обстоятельство никак не смущает работодателей, поскольку массу специальностей можно освоить с помощью курсов переподготовки.



Зулия Лоикова HR-специалист Сейчас существуют программы, которые позволяют пройти обучение максимально быстро и сразу же претендовать на те или иные позиции.

Никаких возрастных ограничений для смены сфере деятельности нет, считает HR-специалист. В большинстве случаев все зависит от желания самого человека, его способности к обучению, мотивации и свободного времени, резюмировала она.

Ранее карьерный эксперт Святослав Семеренко перечислил самые частые причины увольнения россиян. Прежде всего, речь идет о несоблюдении работодателем договоренностей, касательно уровень дохода, графика и условий работы. Также на решение уйти с работы влияет отсутствие карьерных перспектив, частые эмоциональные перегрузки и стресс.