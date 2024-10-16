Центр "Профессии будущего" поможет начать IT-карьеру в рамках фестиваля "Код будущего"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Центр "Профессии будущего" 17 октября проведет фестиваль трудоустройства "Код будущего" для желающих найти работу в IT-сфере. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Приглашаем всех желающих на фестиваль трудоустройства, где можно будет поближе познакомиться с отраслью, поучаствовать в деловых играх, послушать выступления ведущих экспертов и истории успеха действующих специалистов, а также узнать, как начать карьеру в IТ с нуля", – заявил директор службы занятости населения Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

Он уточнил, что в агрегированной базе центра представлено более 50 тысяч вакансий в сфере IT, которые подойдут не только для кандидатов с опытом, но и для начинающих соискателей, в том числе и старшего возраста. Кроме того, на фестивале будут представлены оплачиваемые стажировки, которые помогут получить практический опыт и заработать свои первые деньги в этой сфере.

Соискателям также предложат пройти собеседования с ведущими представителями сферы информационных технологий. Вакансии от стартовых позиций до руководителей команд представят 10 работодателей. Гостям предложат познакомиться с ключевыми профессиями отрасли, такими как разработчик и аналитик данных, дизайнер и менеджер, а также дадут им практические советы и расскажут, как начать карьеру в IT с нуля.

Выступления будут проводить ведущие эксперты. Фестиваль трудоустройства "Код будущего" пройдет в центре "Профессии будущего" по адресу улица Щепкина, дом 38, строение 1, с 14:00 до 16:00 17 октября. Зарегистрироваться на фестиваль можно по ссылке, участие бесплатное.

Ранее более 150 студентов ведущих отраслевых вузов и колледжей России прошли практику на производственной площадке Московского НПЗ.

Участие в практике приняли учащиеся МГУ имени Ломоносова, РХТУ имени Менделеева, МЭИ, Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 (26 КАДР) и других учебных заведений. Для студентов было предусмотрено практическое знакомство с технологиями переработки нефти, экологической безопасностью и карьерными возможностями.

