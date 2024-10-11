Выпускников столичных колледжей обеспечат работой на производстве

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Выпускники технических колледжей смогут трудоустроиться на Московский НПЗ, а перед этим пройти производственную практику на тренажерах технологических установок, сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на ректора корпоративного университета "Газпром нефти" Ильи Дементьева.

"Обучающиеся проходят стажировку, практику на наших предприятиях. Это значит, что они понимают требования к работе на современном производстве. Подготовлены к выполнению задач без потери времени на переподготовку", – рассказал Дементьев.

По его словам, на подготовку кадров для нефтяной промышленности, а также на открытие новых учебных программ и лабораторий колледжи и техникумы из Москвы и еще 8 регионов получили четверть миллиарда рублей от компании.

В свою очередь, заместитель генерального директора МНПЗ по персоналу Екатерина Косогорова отметила, что работа на современном производстве привлекает большее число молодых специалистов, а для студентов колледжей открываются широкие возможности для карьеры.

Ранее сообщалось, что около 75% вакансий в Москве требуют среднего профессионального образования и только 15% – высшего. При этом статистика выпускников, выходящих на рынок труда, прямо противоположна. Из них 20% ребят оканчивают колледжи и 60% – вузы.