Более 2,5 тысячи студентов заключат целевые договоры с ведущими работодателями

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Более 2,5 тысяч студентов московских колледжей заключат целевые договоры с ведущими работодателями столицы в 2024 году, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, приоритетным направлением сотрудничества стала подготовка специалистов в соответствии с конкретными запросами предприятий. В ближайшее время планируется активно развивать практику заключения договоров.

Среди работодателей – предприятия госкорпорации "Ростех" и Московский метрополитен. Организации будут принимать студентов на практику и выплачивать повышенную стипендию за успеваемость.

Ракова также отметила, что благодаря целевому обучению выпускники смогут получить востребованную профессию и гарантированное трудоустройство у лидеров реального сектора экономики города. Такой метод трудоустройства обеспечит им стабильный и конкурентоспособный заработок.

Ранее Сергей Собянин сообщил о введении гранта для московских колледжей за высокие результаты студентов, которых они обучают. При назначении гранта будут учитываться трудоустройство выпускников, победы в чемпионатах профессионального мастерства, успехи при сдаче квалификационного и демонстрационного экзаменов. Каждый год гранты будут получать 20 колледжей.