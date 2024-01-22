Кабмин РФ обновил программу содействия занятости молодежи до 2030 года

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Российское правительство обновило программу содействия занятости молодежи до 2030 года, также там будут сформированы условия, помогающие молодым людям определиться с профессией до достижения 18 лет. Об этом на оперативном совещании со своими заместителями заявил Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина РФ.

"По поручению президента мы актуализировали долгосрочную программу занятости молодежи, план по ее реализации и соответствующие целевые показатели. Она была утверждена около двух лет назад, рассчитана до конца десятилетия", – сказал он.

Глава правительства добавил, что для помощи молодежи с выбором профессии до совершеннолетия предусмотрели проведение профориентаций учеников 6-х–11-х классов. По мнению премьер-министра, это поможет детям определиться с будущей сферой деятельности. Кроме того, будут обновлены и процедуры трудоустройства, в том числе временного. Как указал Мишустин, молодые люди от 14 до 18 лет смогут получать практические навыки в свободное от учебы время.

Продолжится и совершенствование платформы "Работа России". Теперь на нем и на портале госуслуг будут публиковаться предложения по заключению договора о целевом обучении с потенциальными работодателями, рассказал Мишустин. Он рассчитывает, что молодежь, выпускники и начинающие специалисты будут быстрее находить работу и достигать на ней успехов, за счет чего экономика будет обеспечена востребованными квалифицированными кадрами.

На сайте кабмина РФ также указывалось, что в списке других важных задач обновленной программы находятся адресное трудоустройство молодых людей, имеющих трудности в поиске работы, и мониторинг уровня безработицы среди молодежи. Помимо этого, планируется увеличить количество участников всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства и стимулирование к переезду на работу в регионы Дальнего Востока и Арктики.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году Москва помогла столичной молодежи, участникам московских программ молодежного технологического предпринимательства, создать свыше 130 стартапов. Это в 2,7 раза больше, чем в 2022 году, подчеркнул мэр.

Он отметил, что для начинающих новаторов есть три масштабных проекта – конкурсы для IT-специалистов, конкурсы на лучшую инновационную разработку для города, а также уникальная программа для развития технологических проектов от идеи до стартапа.

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