Сергей Собянин подвел итоги городских проектов по запуску молодежных стартапов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 130 стартапов было разработано участниками городских проектов в сфере молодежного технологического предпринимательства за 2023 год. Это в 2,7 раза больше, чем в прошлом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"В 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек", – заявил мэр Москвы.



По словам Собянина, сейчас для начинающих новаторов проводят три проекта, где можно показать свои навыки: "Лидеры цифровой трансформации", "Академия инноваторов" и "Новатор Москвы".

Градоначальник уточнил, что были и те, кто поучаствовал сразу в нескольких проектах. Он привел пример создателей платформы по поиску и бронированию креативных площадок "АртМосфера" и команду разработчиков приложения для отслеживания внутренней отделки квартиры Deep People, которые выиграли в проекте "Лидеры цифровой трансформации", а потом приняли участие в "Академии инноваторов".

Мэр заявил, что у 16-летнего Даниила Макатрова с его инновационной системой анализа показателей игры хоккеистов YouChip появились все шансы на победу, после того как представители проекта "Новатор Москвы" снизили возрастной порог для отбора участников в конкурс до 14 лет. Этот молодой человек также поучаствовал в "Академии инноваторов".

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что Москва организовала 29 технологических конкурсов для стартапов со всей страны. По ее словам, состязания помогли инноваторам показать свои проекты крупным заказчикам, заключить договоры о сотрудничестве, тестировании и выводе продуктов на новые рынки.



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