Москва провела 29 технологических конкурсов для стартапов с 2020 года

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москва организовала 29 технологических конкурсов для стартапов со всей РФ, состязания помогли инноваторам показать свои проекты крупным заказчикам, заключить договоры о сотрудничестве, тестировании и выводе продуктов на новые рынки. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Темы конкурсов посвящены актуальным трендам и задачам по развитию отраслей, которым в настоящее уделяется особое внимание. По словам Сергуниной, за четыре года в московских технологических состязаниях приняли участие больше 800 российских компаний.

"Суммарно они привлекли порядка 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за ее пределами", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что один из участников подписал соглашения с виртуальной студией Горького и студией "Останкино", сумма контракта составила 55,8 миллиона рублей. Фирма представила систему создания фонов для автомобильных сцен в фильмах.

Еще один инноватор показал цифровую платформу, призванную контролировать и управлять бизнес-процессами на пищевых заводах. Она помогает отслеживать срок хранения товаров, фиксировать брак, снижать расходы и наращивать прибыль. Технологическое решение уже прошло пилотирование на одном из крупнейших профильных предприятий России.

Кроме того, сеть частных клиник Москвы купила онлайн-сервис для создания индивидуальных программ физических упражнений. В его разработке участвовали физиотерапевты, кинезиологи, врачи и фитнес-эксперты. Посредством сервиса можно заниматься активностями дома или в любом другом месте.

В 2023 году к финалу подошли конкурсы по таким направлениям, как "Ассистивные технологии", "Еда будущего", "Беспилотные аппараты", "Медиаиндустрия", "Спортивные технологии" и "Зеленая Москва". В общей сложности на состязания поступило около 1,2 тысячи заявок от фирм и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме "Россия" пройдут открытые встречи с приглашенными экспертами. Они будут посвящены комфортной городской среде. Выступления спикеров рассчитаны на 30 минут, задать им вопросы может любой желающий.

Восемь тысяч московских школьников поступили в профильные бизнес-классы