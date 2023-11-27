27 ноября, 09:38Город
Москва провела 29 технологических конкурсов для стартапов с 2020 года
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Москва организовала 29 технологических конкурсов для стартапов со всей РФ, состязания помогли инноваторам показать свои проекты крупным заказчикам, заключить договоры о сотрудничестве, тестировании и выводе продуктов на новые рынки. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Темы конкурсов посвящены актуальным трендам и задачам по развитию отраслей, которым в настоящее уделяется особое внимание. По словам Сергуниной, за четыре года в московских технологических состязаниях приняли участие больше 800 российских компаний.
"Суммарно они привлекли порядка 1,5 миллиарда рублей инвестиций. Свыше 260 разработок уже прошли тестирование, а часть внедрена в нашей стране и за ее пределами", – цитирует заммэра портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что один из участников подписал соглашения с виртуальной студией Горького и студией "Останкино", сумма контракта составила 55,8 миллиона рублей. Фирма представила систему создания фонов для автомобильных сцен в фильмах.
Еще один инноватор показал цифровую платформу, призванную контролировать и управлять бизнес-процессами на пищевых заводах. Она помогает отслеживать срок хранения товаров, фиксировать брак, снижать расходы и наращивать прибыль. Технологическое решение уже прошло пилотирование на одном из крупнейших профильных предприятий России.
Кроме того, сеть частных клиник Москвы купила онлайн-сервис для создания индивидуальных программ физических упражнений. В его разработке участвовали физиотерапевты, кинезиологи, врачи и фитнес-эксперты. Посредством сервиса можно заниматься активностями дома или в любом другом месте.
В 2023 году к финалу подошли конкурсы по таким направлениям, как "Ассистивные технологии", "Еда будущего", "Беспилотные аппараты", "Медиаиндустрия", "Спортивные технологии" и "Зеленая Москва". В общей сложности на состязания поступило около 1,2 тысячи заявок от фирм и индивидуальных предпринимателей.
Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме "Россия" пройдут открытые встречи с приглашенными экспертами. Они будут посвящены комфортной городской среде. Выступления спикеров рассчитаны на 30 минут, задать им вопросы может любой желающий.
Восемь тысяч московских школьников поступили в профильные бизнес-классы
Читайте также