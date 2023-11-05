В рамках выставки "Россия" на ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль

Фото: пресс-служба ВДНХ

В рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся юбилейный 50-й фестиваль "Гастрономическая карта России", который продлится до 12 апреля 2024 года. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В программу мероприятий включено свыше 100 событий с участием шеф-поваров, рестораторов и экспертов со всей России. Главной площадкой фестиваля станет пространство "Дом российской кухни". Оно находится слева от выставочно-культурного и экспозиционного центра Республики Узбекистан.

"Фестиваль – часть большой программы выставки "Россия". На нем представлены кулинарные и культурные традиции разных народов нашей страны, ресторанные проекты от Калининграда до Камчатки. Гостей ждут не только дегустации и мастер-классы, но и выступления творческих коллективов. Приглашаем всех познакомиться с российским гастрономическим многообразием", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Сергуниной.

Шеф-повары, рестораторы, фермеры и производители из 63 российских регионов предоставят свою местную кухню, в том числе бурятскую, дальневосточную, донскую, приморскую и другие. Гости фестиваля попробуют северные деликатесы, сладости, традиционные напитки, уличную еду.

Фольклорные ансамбли и музыканты будут выступать до 14 января. После новогодних праздников для гостей приготовят тематические мероприятия, в том числе Дни Арктики, "Масленица-2024", "Пир пирогов", "Свадебные столы народов России", "Пять морей, три океана" и другое.

В пространстве "Дом российской кухни" продолжится работа 15 стендов региональных кухонь даже после завершения выставки. Также для гостей будут доступны мастер-классы, спектакли и дегустационное пространство. Также посетители смогут приобрести сувенир.

Кураторами фестиваля "Гастрономическая карта России" и пространства "Дом российской кухни" выступают эксперты в сфере гастрономии и гостеприимства Алексей Васильчук и Екатерина Шаповалова.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.



На ВДНХ открылась выставка-форум "Россия"