Псковская область на выставке "Россия" на ВДНХ установила рекорд по игре на балалайке

Музыкант, виртуоз-балалаечник из Псковской области, лауреат премии министерства культуры РФ "Душа России" Константин Абабков на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ установил рекорд по продолжительности игры на балалайке, передает ТАСС

"Он играл непрерывно больше часа, исполнил 60 композиций на балалайке. Было непросто, музыкант немного повредил руку, но самое главное – рекорд установлен", – предает ТАСС сообщение правительства Псковской области.

По данным пресс-службы Театрально-концертной дирекции региона, Абабков является обладателем почетного звания "Душа земли псковской". Кроме того, музыкант руководит ансамблем "Сказ" имени Виталия Румянцева.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

