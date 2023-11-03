Песков заявил, что Путин неоднократно побывает на выставке "Россия" на ВДНХ

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Владимир Путин и все члены российского руководства не раз посетят выставку "Россия" на ВДНХ. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

"Проделана, очевидно, титаническая работа абсолютно, все высочайшего качества: и полет мысли, и технологическое исполнение", – поделился он.

Говоря о своих впечатлениях от выставки, Песков отметил "интересную саму по себе" ее идею. По его мнению, она похожа на идею ВДНХ, но с другой стороны, сделано это "по-новому". Так, по-новому рассказывается о России.

Ранее Песков сообщил, что Путин не сможет принять участие в церемонии открытия выставки-форума "Россия". Он уточнил, что российский лидер побывает на ВДНХ в другой день.

Выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Более 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. Оказывать помощь в организации и проведении этого международного события будут свыше 5 тысяч человек.

Выставка-форум "Россия" начнет работу на ВДНХ 4 ноября