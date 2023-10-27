Сергей Собянин: Москва готова принять международную выставку-форум "Россия"

Фото: Агентство "‎Москва"‎/Сергей Ведяшкин

Международная выставка-форум "Россия" пройдет на 67 объектах ВДНХ, будет задействовано 265 тысяч "квадратов". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что исторически выставочное пространство площадки связано с главными достижениями РФ, поэтому ВДНХ больше всего подходит для проведения мероприятия.

Форум состоится с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. На нем выступят регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании, которые представят результаты своей работы – все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах, уточнил Собянин.

"Для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций, проложили кабельные линии общей протяженностью 21 километр", – заявил мэр.

Для удобства осмотра экспозиции по обширной территории ввели дополнительный бесплатный транспорт. Также заменили старые остановки более современными – в общей сложности установлено 30 новых остановочных павильонов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин не посетит открытие форума "Россия". Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент так или иначе посмотрит выставку.