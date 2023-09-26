Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря

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С 28 ноября по 2 декабря в столице пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, который организуют в рамках Московской недели моды. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Участниками саммита станут представители больше 30 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Событие такого масштаба даст дополнительный импульс развитию отечественного модного рынка и позволит укрепить сотрудничество с дружественными регионами", – сообщила она.

Основная программа форума пройдет в концертном зале "Зарядье" и одноименном парке. Форум будет состоять из деловой программы для профессионалов и поклонников, а также лекций, модных показов и других. В рамках мероприятия участники смогут обсудить модные тенденции, представить авторские коллекции одежды и аксессуаров и познакомить со своими брендами аудиторию.

Первая Московская неделя моды прошла в столице в июне 2022 года. Ее посетили более 1,6 миллиона гостей и участников.

Организатором мероприятия являются культурный фонд развития моды и дизайна "Фонд моды" и столичное правительство.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в креативных сферах Москвы работают более 100 тысяч предпринимателей. Они, в частности, занимаются промышленным дизайном, моделированием и производством одежды. Мэр напомнил, что столичные предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки, например, продавать товары в универмаге "Телеграф" и на маркетах Московской недели моды.

