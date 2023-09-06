Москва онлайн покажет показ Bridal Collection от модного дома Валентина Юдашкина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

7 сентября зрители Москвы онлайн увидят в прямом эфире показ Bridal Collection от модного дома Валентина Юдашкина. Сразу несколько коллекций представит новый креативный директор дома моды великого кутюрье Галина Юдашкина. Мероприятие пройдет в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума.

На показе вы увидите винтажные свадебные платья, которые закрывали Парижскую неделю моды, наряды прет-а-порте "Сады Парижа", а также новую коллекцию от кутюр.

Смотрите прямую трансляцию 7 сентября в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.