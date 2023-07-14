Собянин рассказал о результатах работы Агентства креативных индустрий

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что Агентству креативных индустрий – три года.

"За это время АКИ поддержало свыше 4 тысяч предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, более 26% представителей российской креативной сферы работают именно в столице. При этом наиболее активное развитие происходит в областях дизайна, моды, легкой промышленности, кино и анимации.



АКИ создало для креативных предпринимателей следующие проекты:

"Фабрика дизайна";

"Дизайн-цех";

"Арт-фабрика";

"Фабрика легпрома";

"Арт.Практикум";

"Российская креативная неделя. Москва Фест".

Мэр отметил, что Агентство оказывает поддержку самым большим ярмаркам современно искусства – blazar, Cosmoscow и "Арт Москва". На этих ярмарках как профессионалы, так и новички могут бесплатно принять участие и заработать на продаже своих изделий.

Собянин добавил, что в июле 2023 года запустили платформу "Центр материалов", которая стала первой в России интернет-площадкой для дизайнеров и производителей материалов из разных стран.

Помимо этого, в апреле начался курс "ПРО.Креатус", созданный для топ-менеджеров сферы креативных индустрий Москвы. На этом курсе желающие могут изучить интеллектуальное право. В настоящее время ведется набор участников на второй поток.



Мэр подчеркнул, что АКИ выделяет гранты на обучение и оборудование. Так, в 2022 году Агентство выделило 300 миллионов рублей для более половины кинотеатров Москвы. Эта поддержка помогла сохранить в Москве одну из важных досуговых инфраструктур.

Ранее Собянин рассказал о реализации дизайнерских решений, которые российские компании получили в рамках проекта "Фабрика дизайна". Градоначальник рассказал, что производителям оказывается помощь с дизайном промышленного и медицинского оборудования, техники, мебели, транспорта, одежды и других товаров.