Сточная компания увеличила объем производства детской одежды в 7 раз

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московский производитель детской одежды и аксессуаров Mimibaby нарастил объем производства продукции в период с января по октябрь 2022 года в 7 раз. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ежегодно компания выпускает 12 тысяч единиц товаров.

"С января по октябрь он выпустил 10 тысяч товаров – это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводят слова Овчинского на портале мэра и правительства Москвы.

В работе производитель использует только натуральные материалы. Генеральный директор компании Дмитрий Курченко объяснил, что сырье для производства одежды является гипоаллергенным, оно не содержит синтетических добавок.

Компания работает на рынке с 2017 года. Продукция предприятия представлена в магазинах, на онлайн-площадках и в крупнейшей парфюмерной сети.

В период с января по октябрь 2022 года промышленные предприятия города увеличили объем производства на 8,9%. Овчинский отметил, что одними из лидеров роста объема промышленного производства остаются изготовители одежды.

По его словам, в настоящее время в городе работают свыше 200 компаний легкой промышленности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!