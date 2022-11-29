Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В период с января по сентябрь 2022 года обрабатывающие предприятия неэнергетического сектора Москвы увеличили оборот на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объем чистой прибыли предприятий указанного сектора составил 3,8 триллиона рублей.

"Лидерами по объемам стали металлургические, пищевые и фармацевтические компании", – отметил Ефимов.

Металлургические предприятия заработали 1,3 триллиона рублей, компании пищевой промышленности – 438,9 миллиарда рублей, легкой промышленности – 131,2 миллиарда рублей, фармацевтической – 329 миллиардов рублей.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, наиболее быстро в Москве развиваются предприятия бумажной промышленности, металлургии и производства продуктов питания.

"За девять месяцев совокупный объем отгруженных товаров столичными обрабатывающими производствами увеличился в денежном выражении на 6% по сравнению с январем – сентябрем прошлого года, при этом рост показателя крупных и средних предприятий превысил 8%", – объяснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Большую часть выручки предприятий неэнергетического сектора – около 2,8 триллиона рублей – составили крупные и средние компании. Их выручка за 9 месяцев 2022 года выросла на 14,1%.

Предприятия малого бизнеса заработали около одного триллиона рублей. Их выручка за 9 месяцев 2022 года выросла на 17,5%.

Ранее Ефимов сообщил, что за 9 месяцев 2022 года столичные предприятия по производству продуктов питания поставили продукции более чем на 405 миллиардов рублей. Доля отгруженной молочной продукции составила 44 миллиарда рублей, напитков – 53 миллиарда рублей. В настоящее время в Москве работает более 200 предприятий пищевой промышленности.



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