Столичные производители увеличили поставки продуктов питания – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные производители продуктов питания увеличили с января по сентябрь текущего года поставки товаров своим заказчикам на 4,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за девять месяцев текущего года компании столицы поставили продукции более чем на 405 миллиардов рублей.

Заммэра пояснил, что подобного роста стало возможно достичь в том числе благодаря увеличению отгрузки молочной продукции. Она увеличилась на 19%, составив 44 миллиарда рублей.

"Объем поставок напитков достиг 53 миллиардов рублей, что на 11,5% больше по сравнению с результатом за январь – сентябрь прошлого года", – рассказал Ефимов.

Он также пояснил, что общий объем производства продуктов питания за девять месяцев этого года увеличился на 1,6% по сравнению с показателями прошлого года.

Уточняется, что в настоящее время в Москве работает более 200 предприятий пищевой промышленности.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский рассказал, что порядка 70 предприятий производят хлебобулочные изделия и мукомольную продукцию, которые поставляются в российские регионы.

"С начала года московские пекари произвели 335 тысяч тонн изделий, что на 5,4% больше по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период", – уточнил он.

Ранее Ефимов отмечал, что с января по сентябрь текущего года отечественные производители столицы выпустили на 16,6% больше мясной продукции, чем за аналогичный период прошлого года.

До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений рассказал, что обороты столичных предприятий малого и среднего бизнеса за первые 10 месяцев текущего года выросли на 26% по сравнению с показателями января – октября 2021 года и составили 3,2 триллиона рублей.

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