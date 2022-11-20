В Москве выпуск мясной продукции вырос на 16% за январь-сентябрь 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по сентябрь текущего года отечественные производители столицы выпустили на 16,6% больше мясной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что столица представляет собой крупный производитель продуктов питания. Ефимов утверждает, что в Москве свою деятельность осуществляют более 200 предприятий пищевой промышленности.

Заммэра подчеркнул, что число поставленной заказчиками продукции за указанный выше период вырос на 6% – до 89 миллиардов рублей.

"С начала года в городе произвели свыше 106 тысяч тонн копченых колбасных изделий – на 26% больше, чем в январе-сентябре 2021 года. Мясных полуфабрикатов за этот период выпустили на 5,4% больше – 77 тысяч тонн", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Он считает, что подобная динамика напрямую связана с постоянной поддержкой города предприятий, занимающихся выпуском продуктов питания, в частности мясной продукции.

Ранее Ефимов рассказал, что за первые девять месяцев 2022 года власти Москвы выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 12 производственных объектов. Вице-мэр поделился, что в числе таких объектов – организации, занятые в сферах машино- и автомобилестроения, а также приборостроения.

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