Собянин утвердил правила предоставления инвесторам "стабилизационной оговорки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил порядок заключения региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В соответствии с законом СЗПК могут заключаться при реализации проектов в таких сферах экономики как строительство или модернизация транспортно-логистических центров и аэровокзалов, развитие общественного транспорта, здравоохранение, образование, культура, спорт, туризм, цифровая экономика, охрана окружающей среды, пищевая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и другие.

Объем капиталовложений организации, реализующей проект по региональным СЗПК, должен составлять не менее 200 миллионов рублей. Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений предусматривает две ключевые меры поддержки инвесторов.

Во-первых, речь идет о "стабилизационной оговорке", то есть гарантии неухудшения законодательства, применяемого в рамках инвестиционного проекта в течение всего срока его реализации. Во-вторых, это возможность компенсации части затрат инвестора при соблюдении им требований к финансовой эффективности проекта.

Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составляет около 24 миллиарда рублей. Утверждение порядка заключения региональных соглашений и перечня нормативных правовых актов для применения "стабилизационной оговорки" поспособствует расширению практики использования СЗПК как эффективного инструмента привлечения инвестиций в экономику столицы.

В сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возобновляется заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений.

Как отметили в правительстве, Федеральной налоговой службе больше не понадобятся камеральные проверки, так как ведомство получит доступ к бухгалтерии организаций с проектами в рамках СЗПК, что позволит упростить возмещение расходов на строительство инфраструктуры.

Документ дает возможность регионам учитывать оценку воздействия инвестиционных проектов на локальную экономику. Параллельно с этим ведутся работа над информсистемой "Капиталовложения", с помощью которой возможно заключать СЗПК в электронной форме.

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