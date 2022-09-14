В РФ утвержден новый порядок заключения соглашений о защите капиталовложений

Фото: Агентство "Москва"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возобновляется заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщается на сайте кабмина РФ.
"Бизнес получил возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений", – говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве, Федеральной налоговой службе больше не понадобятся камеральные проверки, так как ведомство получит доступ к бухгалтерии организаций с проектами в рамках СЗПК, что позволит упростить возмещение расходов на строительство инфраструктуры.
Документ дает возможность регионам учитывать оценку воздействия инвестиционных проектов на локальную экономику.
"Также поправки уточнили состав и условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок стабилизации возможно продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по независящим от него причинам", – добавили в правительстве.
Параллельно с этим ведутся работа над информсистемой "Капиталовложения", с помощью которой возможно заключать СЗПК в электронной форме.
Ранее правительство РФ утвердило параметры предоставления промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.
Отмечается, что льготные кредиты в размере до 500 миллионов рублей будут выдаваться под 5% годовых на срок до семи лет. При этом кредитная ставка для технологических компаний будет составлять 3% годовых.
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