В РФ утвержден новый порядок заключения соглашений о защите капиталовложений

Фото: Агентство "Москва"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому возобновляется заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщается на сайте кабмина РФ.

"Бизнес получил возможность учитывать заемные средства в общем объеме капиталовложений", – говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, Федеральной налоговой службе больше не понадобятся камеральные проверки, так как ведомство получит доступ к бухгалтерии организаций с проектами в рамках СЗПК, что позволит упростить возмещение расходов на строительство инфраструктуры.

Документ дает возможность регионам учитывать оценку воздействия инвестиционных проектов на локальную экономику.

"Также поправки уточнили состав и условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок стабилизации возможно продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по независящим от него причинам", – добавили в правительстве.

Параллельно с этим ведутся работа над информсистемой "Капиталовложения", с помощью которой возможно заключать СЗПК в электронной форме.

Ранее правительство РФ утвердило параметры предоставления промышленной ипотеки. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Отмечается, что льготные кредиты в размере до 500 миллионов рублей будут выдаваться под 5% годовых на срок до семи лет. При этом кредитная ставка для технологических компаний будет составлять 3% годовых.