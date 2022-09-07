Глава Минэкономразвития заявил, что мораторий на банкротство в РФ продлеваться не будет

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Правительство РФ не планирует продлевать мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан и компаний, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"В то же время мы готовы с рядом отраслевых ведомств какие-то исключения, нюансы обсуждать, но это должны быть какие-то исключительные случаи и обоснованные", – приводит ТАСС слова Решетникова.

По словам министра, что касается моратория на проверки бизнеса, то следует отказаться от "тотального моратория".

Ранее сообщалось, что представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других бизнес-организаций направили в Минпромторг РФ письмо с просьбой отменить мораторий на проверки, который введен в стране до конца 2022 года.

Как пояснили предприниматели, сейчас надзорные органы не могут провести проверку для привлечения к ответственности нелегальных производителей товаров. Таким образом, добросовестные участники рынка вынуждены конкурировать с продавцами более дешевого контрафакта.

До этого в ходе ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в настоящее время российские власти прорабатывают возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в России необходимо навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, за исключением случаев, когда деятельность компаний связана с рисками причинения вреда. По его словам, после введения моратория число плановых проверок компаний снизилось в шесть раз.

Это подтверждает зрелость российского бизнеса. Сегодня, утверждает президент, нет необходимости проверять всех подряд – должен работать риск-ориентированный подход. В связи с этим он попросил правительство в ближайшие месяцы определить основные критерии соответствующей реформы.

В России с 1 июня введен мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Действовать он будет до 31 декабря 2022 года. Согласно постановлению, с первого дня лета приостановится большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства.