Бизнес попросил Минпромторг РФ вернуть внеплановые проверки – СМИ

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Представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Национального обувного союза, Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности и других бизнес-организаций направили в Минпромторг РФ письмо с просьбой отменить мораторий на проверки, который введен в стране до конца 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Как пояснили предприниматели, сейчас надзорные органы не могут провести проверку для привлечения к ответственности нелегальных производителей товаров. Таким образом, добросовестные участники рынка вынуждены конкурировать с продавцами более дешевого контрафакта.

В АКОРТ добавили, что необходимо вернуться к внеплановым проверкам оборота меховых изделий, обувных товаров и товаров легкой промышленности. При этом в ассоциации отметили, что мораторий на проверки стоит отменять только в отношении недобросовестных участников рынка, нарушения которых зафиксировали в системе "Честный знак".

Ранее в ходе ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в настоящее время российские власти прорабатывают возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что в России необходимо навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, за исключением случаев, когда деятельность компаний связана с рисками причинения вреда. По его словам, после введения моратория число плановых проверок компаний снизилось в шесть раз.

Это подтверждает зрелость российского бизнеса. Сегодня, утверждает президент, нет необходимости проверять всех подряд – должен работать риск-ориентированный подход. В связи с этим он попросил правительство в ближайшие месяцы определить основные критерии соответствующей реформы.

В России с 1 июня введен мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства. Действовать он будет до 31 декабря 2022 года. Согласно постановлению, с первого дня лета приостановится большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства.

