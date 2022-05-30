Силуанов заявил об улучшении прогноза по спаду экономики России в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Темпы спада российской экономики в 2022 году будут значительно ниже, чем прогнозировалось изначально. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN.

"Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали", – цитирует чиновника ТАСС.

Силуанов также коснулся вопроса курса российской валюты. По его словам, для страны важен не столько сам показатель курса рубля, сколько его стабильность. Он отметил, что сейчас рубль уже стабилизировался, теперь власти принимают меры по повышению его предсказуемости.

Ранее Силуанов заявил, что на поддержку российской экономики в условиях санкций было выделено в общей сложности восемь триллионов рублей. Еще 600 миллиардов рублей было направлено на пенсионное обеспечение, в следующем году на эти цели выделят триллион рублей.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, несмотря на международную ситуацию, Россия смогла обеспечить стабильность своей экономики и сбалансированность рубля. Глава кабмина отметил, что власти активно занимаются созданием новых производственных и логистических цепочек, формируют условия для реализации перспективных проектов.

