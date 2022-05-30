Силуанов заявил об улучшении прогноза по спаду экономики России в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Темпы спада российской экономики в 2022 году будут значительно ниже, чем прогнозировалось изначально. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью китайскому телеканалу CGTN.
"Все, что делает сейчас правительство, все, что сделано за последние три месяца, позволяет нам говорить о том, что темпы спада экономики будут ниже, чем мы прогнозировали", – цитирует чиновника ТАСС.
Силуанов также коснулся вопроса курса российской валюты. По его словам, для страны важен не столько сам показатель курса рубля, сколько его стабильность. Он отметил, что сейчас рубль уже стабилизировался, теперь власти принимают меры по повышению его предсказуемости.
Ранее Силуанов заявил, что на поддержку российской экономики в условиях санкций было выделено в общей сложности восемь триллионов рублей. Еще 600 миллиардов рублей было направлено на пенсионное обеспечение, в следующем году на эти цели выделят триллион рублей.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, несмотря на международную ситуацию, Россия смогла обеспечить стабильность своей экономики и сбалансированность рубля. Глава кабмина отметил, что власти активно занимаются созданием новых производственных и логистических цепочек, формируют условия для реализации перспективных проектов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: