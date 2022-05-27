Силуанов сообщил о выделении 8 триллионов рублей на поддержку экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
На поддержку российской экономики в текущей ситуации в общей сложности было выделено 8 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, – 8 триллионов рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан", – сообщил он в ходе лекции в Финансовом университете.
Министр добавил, что в 2022 году также было выделено 600 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение. В следующем году на эти цели планируется выделить один триллион.
Глава Минфина РФ добавил, что требуется выделять и средства на проведение специальной военной операции на Украине.
Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели.
В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.
Мишустин назвал сохранение рабочих мест и стабильность цен главными задачами на 2022 год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: