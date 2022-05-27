Силуанов сообщил о выделении 8 триллионов рублей на поддержку экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На поддержку российской экономики в текущей ситуации в общей сложности было выделено 8 триллионов рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, – 8 триллионов рублей. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан", – сообщил он в ходе лекции в Финансовом университете.

Министр добавил, что в 2022 году также было выделено 600 миллиардов рублей на пенсионное обеспечение. В следующем году на эти цели планируется выделить один триллион.

Глава Минфина РФ добавил, что требуется выделять и средства на проведение специальной военной операции на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели.

В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

