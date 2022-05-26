Путин заявил о быстрой адаптации бизнеса РФ к нынешним условиям работы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что российский бизнес достаточно быстро адаптируется к существующим непростым условиям. Глава государства провел встречу с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.

"Отечественный бизнес проявляет свои лучшие качества в этих непростых условиях, достаточно быстро адаптируется", – подчеркнул президент России.

Путин отметил, что поиск новых партнеров и формирование новых логистических цепочек, а также сохранение услуг и их качества требует больших усилий, таланта и силы воли.

"У подавляющего большинства наших предпринимателей наряду с чувством ответственности все это дает очень позитивный результат", – заявил российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что основными задачами на 2022 год являются сохранение рабочих мест, стабильность цен и поддержка уязвимых категорий граждан. Глава кабмина также отметил, что необходимая господдержка оказывается оперативно.

