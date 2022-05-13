Мишустин назвал сохранение рабочих мест и стабильность цен главными задачами на 2022 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Михаил Мишустин заявил, что сохранение рабочих мест, стабильность цен и поддержка уязвимых категорий граждан станут основными задачами в 2022 году.

"Стабильность в этой сфере важна для уверенной адаптации экономики к новым реалиям, тем вызовам, которые формируют западные санкции", – отметил он на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.

При этом, по его словам, необходим баланс между поддержкой экономики и ценовой стабильностью.

"Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и сохранением финансовой и ценовой стабильности", – подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что господдержка оказывается оперативно. Было повышено авансирование закупок и финансирование проектов развития. Наращивается помощь регионам. В целом размер бюджетного стимула российской экономики в 2022 году, согласно оценкам, превысит 8 триллионов рублей.

"Правительство внимательно следит за положением дел во всех без исключения отраслях. Оперативно готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу. Все они включаются в план первоочередных действий. В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но и отсрочки по налогам, превышает 5 триллионов рублей. Реализуются и другие меры", – заключил министр.

Ранее Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда должны обеспечить к 1 января 2023 года.

По словам главы кабмина, все права граждан в процессе преобразования Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единую структуру сохранятся. Ожидается, что объединение функций двух фондов сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан.

