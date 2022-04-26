Кабмин активизирует работу по созданию единого Фонда пенсионного и соцстрахования

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает ТАСС.

Правовую, организационную и техническую готовность работы фонда должны обеспечить к 1 января 2023 года. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. Они будут перечисляться в фонд единым платежом.

По словам главы кабмина, все права граждан в процессе преобразования Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единую структуру сохранятся. Ожидается, что объединение функций двух фондов сделает получение соцвыплат более быстрым и удобным для граждан.

Ранее стало известно, что с 2023 года в Минтруде предлагают объединить Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования в единый фонд. Это позволит повысить доступность и качество услуг, оказываемых сегодня ПФР и ФСС, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

Также министерство труда и соцзащиты РФ предлагает с 1 января 2023 года ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию. В настоящее время работодатели платят 22% с зарплаты своих сотрудников в Пенсионный фонд России, 5,1% – в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% – в Фонд социального страхования.

Предлагается обеспечить возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Кроме того, сейчас размер взносов зависит и от заработной платы, при этом в случае с пенсионными отчислениями размер предельной облагаемой базы, после достижения которой сумма платежа увеличивается, выше, чем при социальных отчислениях. Их планируется уравнять в большую сторону.

Последняя мера коснется работодателей, которые платят своим сотрудникам от 86 тысяч рублей в месяц. В итоге она позволит в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования. В частности, максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году вырастет до 660,9 тысячи рублей с нынешних 435,9 тысячи. Пособие по уходу за ребенком увеличится примерно на 20 тысяч рублей, а пособие по временной нетрудоспособности – на 30–50 тысяч рублей в зависимости от трудового стажа.