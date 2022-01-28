Минтруд предложил выплачивать больничные гражданам, нанятым по договорам ГПХ

Фото: depositphotos/Fascinadora
Минтруд РФ предложил выплачивать больничные гражданам, нанятым по гражданско-правовому договору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве пояснили, что в настоящий момент в Пенсионный фонд поступают взносы в том числе и от граждан, занятых по договорам ГПХ, в то время как в Фонд социального страхования отчисления делаются только за лиц, нанятых по трудовым договорам.
"В связи с этим Минтруд предлагает установить единый круг застрахованных лиц – распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что это позволит выплачивать больничные россиянам, нанятым по договорам ГПХ.
Ранее стало известно, что правительство может объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. В документах Минтруда уточняется, что в этом случае работодатели получат общую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: