Минтруд предложил выплачивать больничные гражданам, нанятым по договорам ГПХ

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Минтруд РФ предложил выплачивать больничные гражданам, нанятым по гражданско-правовому договору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве пояснили, что в настоящий момент в Пенсионный фонд поступают взносы в том числе и от граждан, занятых по договорам ГПХ, в то время как в Фонд социального страхования отчисления делаются только за лиц, нанятых по трудовым договорам.

"В связи с этим Минтруд предлагает установить единый круг застрахованных лиц – распространить обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это позволит выплачивать больничные россиянам, нанятым по договорам ГПХ.

Ранее стало известно, что правительство может объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. В документах Минтруда уточняется, что в этом случае работодатели получат общую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.