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Общество

13:02

Рязанский объяснил смысл объединения ПФР и Фонда социального страхования

общество

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Объединение Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования приведет к уменьшению административных расходов, заявил News.ru председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его мнению, это оправданный шаг, поскольку ПФР получит больше социальных функций. Рязанский считает, что объединение организаций приведет к уменьшению административных расходов.

"Пенсионный фонд является достаточно глобальной системой, к которой не составит проблему добавить еще одну функцию. У него становится все больше функций социального фонда, поэтому такое объединение оправданно. Расходов будет меньше, я думаю, что освободят какие-то административные помещения. В этом смысле управленческое позитивное значение должно быть", – сказал Рязанский.

Он назвал это решение оправданным шагом, поэтому есть смысл в объединении. Он также напомнил, что российская пенсионная система научилась выполнять большой объем нетипичных функций, поэтому, по его мнению, объединение не составит большой проблемы.

Ранее сообщалось, что правительство может объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в Социальный фонд. В документах Минтруда уточняется, что в этом случае работодатели получат общую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхования.

Как считают авторы инициативы, это позволит увеличить размер нескольких социальных выплат для населения в полтора раза. При этом нагрузка на бизнес окажется минимальной. Социальный фонд получит статус внебюджетного. При этом координацию его работы будет осуществлять Минтруд при содействии наблюдательного совета.

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