Евгений Нифантьев предложил усилить контроль над частными домами престарелых

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Член Общественной палаты Евгений Нифантьев выступил с предложением усилить контроль за работой частных домов престарелых, увеличив количество внеплановых проверок со стороны профильных ведомств и общественников.

"Считаю необходимым усилить контроль над частными домами престарелых. Ведь пенсионеры не всегда могут объективно оценить условия своего содержания, а при их нарушении отстаивать свои права. Порой они даже стесняются жаловаться детям на бытовые мелочи", – заявил Нифантьев.

По его словам, пожилые люди, вынужденные жить в домах престарелых, являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которая нуждается в особом внимании со стороны государства и общества.

Нифантьев отметил, что даже оплата комфортного проживания в учреждении со специализированным уходом со стороны родственников не может дать гарантию безопасности пожилого человека.

В качестве примера член ОП РФ привел пожар в частном доме престарелых в Красногорске в мае 2020 года, когда в огне погибли 12 человек. На днях суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима организатора учреждения, которое, как выяснилось, не отвечало требованиям безопасности.

"К сожалению, это не единичный случай, когда по неосторожности погибли или пострадали пожилые люди. Например, в апреле этого года в доме престарелых в Перми нашли множество нарушений в организации питания. А в прошлом году МЧС России провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов и зафиксировало 1,4 тысячи нарушений", – уточнил Нифантьев.

Также он предложил разработать и ввести обязательный список необходимого оборудования для дома престарелых, в том числе специализированного.

"Важно учитывать и тот факт, что западная модель отношения к пожилым людям несколько противоречит нашим культурным традициям. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши старики проживали и комфортно чувствовали себя в своих семьях. Эту проблему следует вынести на общественные обсуждения", – подчеркнул Нифантьев.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта, предлагающего возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.

Предлагается признать утратившей силу статью 2016 года об отмене индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и отменить ее действие с января следующего года, подчеркнул депутат.