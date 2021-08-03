Евгений Нифантьев предложил усилить контроль над частными домами престарелых

Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты Евгений Нифантьев выступил с предложением усилить контроль за работой частных домов престарелых, увеличив количество внеплановых проверок со стороны профильных ведомств и общественников.
"Считаю необходимым усилить контроль над частными домами престарелых. Ведь пенсионеры не всегда могут объективно оценить условия своего содержания, а при их нарушении отстаивать свои права. Порой они даже стесняются жаловаться детям на бытовые мелочи", – заявил Нифантьев.
По его словам, пожилые люди, вынужденные жить в домах престарелых, являются одной из наиболее уязвимых категорий граждан, которая нуждается в особом внимании со стороны государства и общества.
Нифантьев отметил, что даже оплата комфортного проживания в учреждении со специализированным уходом со стороны родственников не может дать гарантию безопасности пожилого человека.
В качестве примера член ОП РФ привел пожар в частном доме престарелых в Красногорске в мае 2020 года, когда в огне погибли 12 человек. На днях суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии общего режима организатора учреждения, которое, как выяснилось, не отвечало требованиям безопасности.
"К сожалению, это не единичный случай, когда по неосторожности погибли или пострадали пожилые люди. Например, в апреле этого года в доме престарелых в Перми нашли множество нарушений в организации питания. А в прошлом году МЧС России провело 500 проверок соблюдения требований пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов и зафиксировало 1,4 тысячи нарушений", – уточнил Нифантьев.
Также он предложил разработать и ввести обязательный список необходимого оборудования для дома престарелых, в том числе специализированного.
"Важно учитывать и тот факт, что западная модель отношения к пожилым людям несколько противоречит нашим культурным традициям. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши старики проживали и комфортно чувствовали себя в своих семьях. Эту проблему следует вынести на общественные обсуждения", – подчеркнул Нифантьев.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента законопроекта, предлагающего возобновить индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам.
Предлагается признать утратившей силу статью 2016 года об отмене индексации страховой пенсии работающих пенсионеров и отменить ее действие с января следующего года, подчеркнул депутат.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: