Румянцев: необходимы специальные условия оказания медицинской помощи старшему поколению

Фото: из личного архива А. Румянцева

Введение в поликлиниках специалистов-геронтологов, создание специального прививочного календаря для пациентов старшего возраста и развитие социальной службы улучшит состояние здоровья пожилых людей в России. Такое мнение выразил академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.



Он обратил внимание, что люди старше 60 лет сегодня составляют до 35% населения и требуют особого внимания со стороны здравоохранения и социальных служб.



"Столичная медицина уже сделала первый шаг в сторону пациентов старшего возраста. В Москве в рамках эксперимента выделили группу пациентов с тремя или более диагнозами, каждый из которых требует особого подхода. Таких людей наблюдают самые опытные терапевты, ведь пациентам с множественными диагнозами важно не только назначать лечение, но и его отменять", – отметил он.



По словам Румянцева, введение в штат поликлиник консультантов-геронтологов, специально подготовленных для лечения возрастных заболеваний врачей-терапевтов позволило бы улучшить медицинское обслуживание пациентов старшего возраста.



Президент Центра им. Д. Рогачева также предложил разработать для людей старшего поколения специальный прививочный календарь, который учитывал бы возрастные изменения организма.Он обратил внимание на то, что социальные службы могут также быть вовлечены в оказание медицинской помощи. В частности, социальные работники могли бы вызывать врачей пожилым пациентам.



При этом главврач больницы № 40 Денис Проценко сделал акцент на разработке нового общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. По словам медика, в центре системы здравоохранения должен быть пациент, а не амбулаторная карта.



Проценко обозначил пять пунктов, которые, на его взгляд, позволят сделать оказание медицинской помощи эффективным и комфортным для пациента. Это прежде всего создание четко работающего первичного звена здравоохранения, пациентоориентированность медицины, цифровизация отрасли, перезагрузка системы подготовки врачей и настройка системы обязательного медицинского страхования.

Ранее Румянцев поддержал изменения в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток. По мнению эксперта, предлагаемые меры позволят улучшить результаты лечения.