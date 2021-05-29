Изменение закона о трансплантации значительно улучшит результаты лечения – доктор Румянцев

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Изменения в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток значительно улучшат результаты лечения. Об этом заявил основатель центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Главный детский онколог-гематолог подчеркнул, выступая на конгрессе "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике", представители правительства России заявляли, что уже в ближайшее время законодательство о здравоохранении будет изменено с точки зрения улучшения качества лечения больных.

"Эти изменения резко улучшат результаты лечения наших пациентов", – сказал Румянцев.

Он отметил, суть изменений заключается в том, чтобы врачебная работа проводилась на основании клинических рекомендаций, которые будут разработаны профессиональным сообществом.

Ранее, выступая на конгрессе в честь десятилетия НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что изменения в закон "Об основах охраны здоровья во вопросам донорства органов и тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации" Госдума может принять уже в весеннюю сессию. Документ позволит создать единый регистр доноров.

"Это очень важно, потому что это, наконец-таки отрегулирует все те процессы, которые есть в этом направлении, это позволит внести в жизнь еще очень много методов", – заявила Голикова.

Она также отметила вклад руководства центра в изменение российского законодательства в области медицины.

Десятилетний юбилей центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева отпраздновал 27 мая.

Работу клиники высокого оценил и Владимир Путин. Глава государства наградил основателя центра Румянцева благодарственным письмом.