Центру имени Дмитрия Рогачева исполняется 10 лет. Сегодня там открылся конгресс, посвященный вопросам детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Владимир Путин отметил работу основателя Центра – Александра Румянцева. И в своем онлайн-выступлении президент России обратил внимание, что здесь, в одной из крупнейших в мире клиник – тысячи ребят получают эффективное, высокотехнологичное лечение.

Ежегодно Центр выполняет до двух сотен трансплантаций кроветворных стволовых клеток. Это один из самых высоких показателей не только в России, но и в мире. Здесь проводится около трети всех трансплантаций костного мозга, необходимых российским детям. Выполняются уникальные микро-хирургические операции в области головы и шеи и многое другое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.