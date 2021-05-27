Эпидемиолог допустил, что вакцинация от COVID-19 в России будет ежегодной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Достаточное количество данных об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса, возможно, будет только к осени, поэтому есть вероятность, что вакцинацию придется проводить каждый год. Такое предположение сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он также не исключил, что существующие вакцины от COVID-19 придется обновлять.

"Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа", – сказал Хафизов РИА Новости.

Эпидемиолог также подчеркнул, что сейчас не следует избегать вакцинации, если для этого нет прямых противопоказаний по здоровью.

Ранее Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от COVID-19, подчеркнув, что российский препарат надежен и безопасен. Глава государства также отметил, что недопустимо вводить вакцинацию в обязательном порядке для всех. По словам президента, граждане должны сами оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.