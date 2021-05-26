Путин назвал недопустимой обязательную вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию против коронавируса, передает ТАСС.

"На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя", – заявил российский лидер.

По мнению президента, граждане страны должны самостоятельно оценивать риски, которые влечет за собой отказ от участия в прививочной кампании.

"Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов", – подчеркнул Путин.

Президент добавил, что российское общество постепенно возвращается к привычным способам работы и отдыха, как следствие, люди чаще общаются между собой, а потому повышается важность формирования коллективного иммунитета. Именно для этого, считает Путин, и запущена прививочная кампания.

Глава государства также отметил, что на данный момент в РФ созданы необходимые условия для получения защиты от COVID-19. Российские вакцины Путин назвал эффективными и безопасными. Президент напомнил, что вакцинация в стране достигла миллионных масштабов.

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому вакцинация от COVID-19 будет включена в национальный календарь профилактических прививок. Изменения планируется внести в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

В России за последние сутки выявили 8 373 новых случая коронавируса. Всего по стране за весь период пандемии зарегистрировали 5 026 168 случаев COVID-19.