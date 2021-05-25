В ГД внесли законопроект о введении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. Текст соответствующего документа опубликован в думской электронной базе.

Уточняется, что поправки коснутся закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Предлагается уточнить в законе, что в календарь включены прививки против коклюша, столбняка, гепатита В, эпидемического паротита, дифтерии, туберкулеза, пневмококковой инфекции, гриппа, кори, полиомиелита, краснухи, гемофильной инфекции и новой коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вакцину от коронавируса получили уже 1,3 миллиона жителей столицы. По его словам, ни у кого из привившихся каких-либо сложных последствий нет, все чувствуют себя хорошо. Более того, 99% вакцинированных не болеют после прививки.