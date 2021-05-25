В России появился первый регион с обязательной вакцинацией от COVID-19

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Якутские компании, не организовавшие вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона Айсена Николаева.

Сейчас Якутия по числу заболевших в России занимает 43-е место из 85. С начала пандемии там заболел 37 821 человек, 655 из них скончались. В гражданском обороте в регионе находятся два препарата – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

При этом вакцинация в России носит добровольный характер, любой желающий может записаться на эту процедуру в районной поликлинике.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вакцину от коронавируса получили уже 1,3 миллиона жителей столицы. По его словам, ни у кого из привившихся каких-либо сложных последствий нет, все чувствуют себя хорошо. Более того, 99% вакцинированных не болеют после прививки.

Мэр Москвы также заявил, что ситуация с коронавирусом в столице остается стабильной. По его словам, есть рост числа новых случаев, но он не критический.