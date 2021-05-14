Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. Есть рост числа новых случаев, но он не критический. Об этом заявил Сергей Собянин.

"Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой", – сообщил мэр Москвы.

Собянин также пригласил москвичей приходить в пункты вакцинации, уточнив, что они работают в поликлиниках, торговых центрах и парках. Прививку от COVID-19 можно сделать в любое удобное время.

"Надо беречь свое здоровье. Можно этого не делать (не проходить вакцинацию), но тогда ты обречен на то, что ты рано или поздно заболеешь, это гораздо больший риск", – подчеркнул Сергей Собянин.

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