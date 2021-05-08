В столице реконструируют школьные дворы. Из них планируют сделать комфортные места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Об этом рассказал Сергей Собянин. Причем пользоваться площадками смогут не только дети, но и жители района. В планах – сделать школьные пространства настоящим центром притяжения. В рамках новой программы благоустроят территории образовательных учреждений отремонтируют асфальт и бордюры, восстановят резиновое покрытие на спортивных площадках, сделают новые ограждения и въездные ворота. Возле некоторых школ появятся велопарковки, около других – футбольные поля с искусственным газоном.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.