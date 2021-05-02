Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" с жителями трех районов Москвы

11:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис гришкин
Сергей Собянин обсудил реализацию программы "Мой район" с жителями трех столичных районов. Об этом мэр написал в своем блоге.
"На первую встречу были приглашены активисты трех районов юга Москвы – Даниловского, Нагатино-Садовников и Нагатинского Затона. Как правило, на подобных встречах я сначала рассказываю о крупнейших проектах развития Москвы, а затем мы обсуждаем реализацию программы "Мой район" – создание комфортной среды для жизни в каждом районе нашего большого города", – написал мэр.
Градоначальник подчеркнул, что ни одна встреча с москвичами не обходится без разговора о строительстве метро.
По словам Собянина, Московские центральны диаметры (МЦД) являются новым и пока непривычном для многих горожан видом транспорта.
"Наверное, кто-то помнит безумные идеи убрать из города электрички. Слава Богу, этого не произошло, и теперь у нас есть уникальный шанс сделать поездки по городу и на дачу значительно быстрее, дешевле и комфортнее", – отметил он.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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