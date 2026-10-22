Силы ПВО уничтожили 808 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 808 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны, передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, ликвидированных за прошедшую ночь, уточняется в заявлении оборонного ведомства.



До этого средства ПВО уничтожили минувшей ночью 70 украинских беспилотников над территорией Тульской области. Никто не пострадал, но повреждения получили несколько частных домов в Заокском районе и Туле.



Ранее один человек получил ранение в результате атаки украинских БПЛА на Липецк. Его госпитализировали. Также были повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов в разных районах города.

Кроме того, от удара вражеского дрона в Петровском районе Донецка погибла женщина, а еще один мужчина пострадал. Также в результате атаки был поврежден автомобиль.

