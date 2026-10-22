Локальные перекрытия возможны в ЦАО в первой половине дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев​

В первой половине дня в четверг, 22 октября, в Центральном административном округе (ЦАО) возможны временные локальные перекрытия, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям советуют заранее продумывать поездки в район ограничений. Если маршрут проходит через центр, на дорогу следует заложить больше времени и быть готовым изменить его по пути.

Тем не менее в целом москвичей призвали пользоваться метро. За изменениями дорожной обстановки можно следить в канале "Дептранс. Оперативно", а в дороге использовать навигатор.

Ранее в столице временно ограничили движение на Волоколамском шоссе. До 1 октября 2027 года для проезда будет закрыта одна полоса на участке от дома 23 по Большому Волоколамскому проезду до дома 22, корпуса 2, по Волоколамскому шоссе. Причиной ограничений стали строительные работы.

