23 октября, 07:13Политика
В Совфеде исключили безвизовый режим с США и ЕС в ближайшем будущем
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Безвизовый режим между Россией и США или странами Евросоюза в обозримой перспективе невозможен. Таким мнением поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
"Исключено. С моей точки зрения, безвизового режима для нас не будет ни с Соединенными Штатами Америки, ни со странами Европейского Союза, ни с какими-то другими нашими оппонентами и недоброжелателями", – приводит ТАСС слова Косачева.
По мнению сенатора, одной из главных причин такого положения дел является западный информационный пузырь. В недружественных странах о России сейчас говорят "либо плохо, либо ничего", отметил он.
При этом Косачев пояснил, что российские граждане, которые могли бы рассказать местным жителям правду о стране, в эти государства практически не ездят.
"Если в эти страны начнет приезжать большое количество россиян, то большее количество американцев или граждан европейских стран получат возможность узнавать информацию из первых уст", – добавил вице-спикер.
Ранее СМИ сообщали, что Еврокомиссия разрабатывает план, который с января 2027 года ужесточит выдачу шенгенских виз гражданам России. В Брюсселе намерены ограничить визовые правила для сотен тысяч россиян, приезжающих в Евросоюз как туристы.
Такие меры активно поддерживают Швеция, Польша и Эстония. По заявлению этих стран, российские туристы якобы могут представлять гибридную угрозу для европейского военно-промышленного комплекса.