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23 октября, 07:59

Город

Крупное помещение для бизнеса выставили на торги в районе Ивановское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Ивановское на городской аукцион выставлено коммерческое помещение площадью 273 квадратных метра. Объект расположен на Зеленом проспекте, рядом со станцией метро "Новогиреево". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещение находится на первом этаже многоквартирного дома по адресу Зеленый проспект, дом 93а, и имеет отдельный вход. Продавцом недвижимости выступает департамент городского имущества Москвы.

"Коммерческие помещения в жилых кварталах стабильно востребованы у предпринимателей. Здесь можно реализовать проекты, отвечающие разным запросам населения, – от магазинов и кафе до бытовых и медицинских услуг", – отметил Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 9 ноября. Аукцион пройдет 17 ноября на онлайн-площадке "Росэлторг". Участникам потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее два помещения свободного назначения выставили на открытые торги в столичном районе Лефортово. Площадь одного из объектов – 150,6 квадратного метра. Он находится в подвале дома 51 на улице Авиамоторной, рядом с одноименной станцией метро.

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